Силы вовлечения: Лавров заявил, что есть риск вступление США и НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в палестинском кризисе участвуют силы, стремящиеся втянуть США и НАТО в военный конфликт. Подобная тактика применяется и в отношении ситуации на Украине, что, по его мнению, крайне опасно. Эти заявления Лавров сделал на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Лавров также выразил обеспокоенность по поводу военного присутствия США на Корейском полуострове, назвав его провокационным. Он считает, что действия Вашингтона, Токио и Сеула добавляют в регион агрессивный ядерный элемент. По его мнению, политика блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезные угрозы стабильности в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе и вокруг Мьянмы.

Кроме того, Лавров отметил, что согласование документов в рамках Восточноазиатского саммита становится все более затруднительным. Он подчеркнул, что Москва против того, чтобы созидательная роль саммита приносилась в жертву геополитическим интересам, и поддерживает укрепление практического сотрудничества в этом формате.

Восточноазиатский саммит является площадкой для обсуждения стратегических политических и экономических вопросов между лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Встречи проводятся ежегодно параллельно с мероприятиями АСЕАН, и с 2011 года на них приглашаются также лидеры России и США.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

