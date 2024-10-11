С заботой о служащих: в Белорусси сохранили порядок пенсионного обеспечения военных

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Президент Александр Лукашенко подписал закон, который гарантирует сохранение порядка пенсионного обеспечения для военных пенсионеров в Белоруссии после выхода страны из некоторых международных соглашений в рамках СНГ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

В декабре прошлого года Лукашенко подписал указ о выходе республики из трех международных соглашений, регулирующих пенсии для военных пенсионеров стран Содружества. Ранее пенсионное обеспечение осуществлялось за счет бюджета государства, где эти пенсионеры проживали, независимо от их гражданства, согласно законодательству страны проживания.

Пресс-служба президента пояснила, что подавляющее большинство таких пенсий в Белоруссии назначается бывшим военным из России и Украины. После выхода этих стран из соглашений, продолжение участия Белоруссии в них признано нецелесообразным.

Новый закон устанавливает единые условия и порядок назначения пенсий, включая случаи выезда на постоянное жительство за пределы страны или прибытия в Белоруссию. Пенсии, назначенные в период действия международных договоров, продолжат выплачиваться военным пенсионерам и их семьям. Те, кто ранее служил в СССР или Белоруссии, сохраняют право на пенсию при переезде на постоянное место жительства за границу.

Кроме того, документ вводит дополнительные категории граждан, которым пенсии выплачиваются на шесть месяцев вперед с последующим их прекращением.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии.

