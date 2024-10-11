Лукашенко ужесточает правила получения пособия по безработице и вводит квоты для инвалидов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ужесточает условия для назначения и получения пособий по безработице, чтобы предотвратить иждивенчество, как сообщила пресс-служба президента.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Закон, направленный на создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан, усиливает требования к оформлению пособия по безработице. Теперь, чтобы претендовать на него, гражданам необходимо зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца после увольнения и иметь не менее пяти лет трудового стажа с уплатой взносов в фонд социальной защиты. Максимальный срок нахождения на учете в службе занятости сокращен с 18 до 12 месяцев, а период выплаты пособия уменьшен с шести до трех месяцев.

Кроме того, вводится система квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью. Правительство определит порядок и масштаб квот для работодателей всех форм собственности, за исключением общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций.

Закон также расширяет список категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии трудоустройства. В него включены граждане предпенсионного возраста, а также лица, вышедшие из лечебно-трудовых профилакториев, и те, кто прошел реабилитацию от алкогольной или наркотической зависимости.

Расширяются возможности для граждан в получении помощи от службы занятости в поиске работы. Безработные могут теперь регистрироваться в электронном виде и не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Работодателям предоставлено право вносить информацию о текущих и будущих потребностях в работниках в общереспубликанский банк вакансий.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии.

