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Решили сократить: Польша резко уменьшила количество виз для россиян

0:40
Мир

Министерство иностранных дел Польши сообщило о значительном сокращении числа виз, выдаваемых гражданам России. По данным ведомства, с начала года россиянам было выдано всего 1821 виза.

Решили сократить: Польша резко уменьшила количество виз для россиян
Фото: wikimapia by Mateusz War, CC BY-SA 3.0

Из этого числа 961 виза предназначалась для обладателей Карты поляка, 175 виз получили репатрианты, а 452 визы были выданы лицам, подвергающимся преследованиям, и членам оппозиционных групп. Всего в 2023 году Польша выдала 4294 визы гражданам России.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Он простирается между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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