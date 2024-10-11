Обратил внимание: Байден отправится в пострадавшую от урагана Флориду

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Белый дом сообщил, что в воскресенье президент США Джо Байден проведет визит во Флориду, чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом "Милтон". Визит запланирован на 13 октября.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды в среду вечером, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом регион также пострадал от нескольких торнадо, которые усугубили разрушения.

Ранее, 7 октября, Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с приближением урагана и распорядился о предоставлении федеральной помощи региональным властям. Стихия обрушилась на сушу в ночь на четверг, оставив без электричества около 3,4 миллиона жителей, по данным PowerOutage. us. Жертвами урагана стали 16 человек.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

