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Обратил внимание: Байден отправится в пострадавшую от урагана Флориду

0:59
Мир

Белый дом сообщил, что в воскресенье президент США Джо Байден проведет визит во Флориду, чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом "Милтон". Визит запланирован на 13 октября.

Обратил внимание: Байден отправится в пострадавшую от урагана Флориду
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды в среду вечером, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом регион также пострадал от нескольких торнадо, которые усугубили разрушения.

Ранее, 7 октября, Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с приближением урагана и распорядился о предоставлении федеральной помощи региональным властям. Стихия обрушилась на сушу в ночь на четверг, оставив без электричества около 3,4 миллиона жителей, по данным PowerOutage. us. Жертвами урагана стали 16 человек.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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