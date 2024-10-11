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2 танка, 75 солдат: Трамп запросил защиту армии США из-за опасности со стороны Ирана

2:16
Мир

Команда, представляющая кандидата в президенты США Дональда Трампа, обратилась к властям с просьбой о военной поддержке в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана, сообщает Washington Post, ссылаясь на источники и внутреннюю переписку.

2 танка, 75 солдат: Трамп запросил защиту армии США из-за опасности со стороны Ирана
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Сотрудники штаба запросили военные самолеты для перемещений Трампа в финальные недели предвыборной кампании. Также они потребовали усиленные ограничения на полеты над его резиденциями и местами проведения митингов, установку пуленепробиваемых стекол в семи ключевых штатах, а также использование военных транспортных средств для его перевозки.

Эти запросы были сделаны после того, как советники кандидата получили информацию о возможном покушении, якобы планируемом иранскими властями. Источники сообщили, что разочарование в Секретной службе США росло, несмотря на предпринимаемые меры по усилению охраны бывшего президента. По словам представителей штаба, уровень защиты все равно оставался недостаточным для предвыборной кампании.

Кроме того, команда Трампа отметила недостаточную поддержку со стороны властей. Хотя прямых доказательств участия Ирана в покушениях на бывшего президента нет, ФБР не исключает такой возможности. Это вызывает волнение среди его советников, которые обеспокоены угрозой со стороны беспилотников и ракет. В целях безопасности Трампа иногда перевозят на неприметных самолетах без опознавательных знаков.

Washington Post подчеркнуло, что запросы о военной авиации беспрецедентны. Один из чиновников отметил, что удовлетворение таких требований было бы "чрезвычайным" шагом для Секретной службы.

В сентябре команда Трампа заявила, что американская разведка предупредила о возросших угрозах со стороны Ирана. Сам экс-президент, не предоставляя конкретных доказательств, обвинил Тегеран в том, что тот якобы уже предпринимал определенные действия против него и может продолжить в будущем. Он также подчеркнул, что никакие угрозы его не пугают, и отметил, что американские военные внимательно следят за развитием ситуации.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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