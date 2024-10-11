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В ногу со временем: ООН призвала Афганистан пересмотреть политику в отношении девочек

1:21
Мир

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала власти Исламского эмирата пересмотреть свою политику в отношении образования для девочек старше 12 лет.

В ногу со временем: ООН призвала Афганистан пересмотреть политику в отношении девочек
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Заявление было сделано в пятницу специальным представителем генерального секретаря ООН и главой UNAMA Розой Отунбаевой по случаю Международного дня девочек, который отмечается 11 октября.

Отунбаева выразила глубокую озабоченность тем, что с тех пор, как власти Афганистана ввели запрет на обучение девочек старше 12 лет, прошло уже 1120 дней. По ее словам, это более трех лет упущенных возможностей не только для миллионов девочек, но и для их семей и всей страны.

Глава миссии подчеркнула, что с каждым днем жизни женщин и девочек в Афганистане продолжают ухудшаться. По ее мнению, Афганистан отступает от пути к миру, восстановлению и процветанию. Отунбаева также пообещала, что ООН будет продолжать отстаивать права женщин и девочек в Афганистане, несмотря на попытки заставить их замолчать.

Роза Отунбаева призвала власти страны изменить курс и предоставить девочкам доступ к образованию, отметив, что это ключевой шаг для будущего Афганистана.

Уточнения

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км².

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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