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Финляндия выделит 277 миллионов евро на поддержку Украины до 2032 года

1:51
Мир

Министерство обороны Финляндии объявило о выделении дополнительных 277 миллионов евро для материальной поддержки Украины. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Финляндия выделит 277 миллионов евро на поддержку Украины до 2032 года
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Согласно планам, основная часть этих средств, 277 миллионов евро, будет направлена на закупки вооружений и военной техники для Украины в период с 2028 по 2032 годы. Кроме того, на 2024 год выделено дополнительные 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских вооруженных сил, связанных с поддержкой Киева и обучением украинских военных.

Минобороны Финляндии также планирует выделить 15 миллионов евро на интеграцию страны в структуры НАТО, в частности, в области управления, разведки и ситуационной осведомленности.

Россия неоднократно выражала свою обеспокоенность по поводу поставок оружия Украине со стороны западных стран. По мнению Москвы, такие действия препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в войну и являются крайне рискованными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских военных. Он также обвинял США и страны альянса в активном участии в конфликте, включая подготовку украинских военнослужащих в европейских странах, таких как Великобритания, Германия и Италия.

Кремль неоднократно заявлял, что западные поставки оружия Киеву не способствуют достижению мирного урегулирования и, напротив, ухудшают ситуацию, затягивая конфликт.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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