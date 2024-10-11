Министерство обороны Финляндии объявило о выделении дополнительных 277 миллионов евро для материальной поддержки Украины. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Согласно планам, основная часть этих средств, 277 миллионов евро, будет направлена на закупки вооружений и военной техники для Украины в период с 2028 по 2032 годы. Кроме того, на 2024 год выделено дополнительные 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских вооруженных сил, связанных с поддержкой Киева и обучением украинских военных.
Минобороны Финляндии также планирует выделить 15 миллионов евро на интеграцию страны в структуры НАТО, в частности, в области управления, разведки и ситуационной осведомленности.
Россия неоднократно выражала свою обеспокоенность по поводу поставок оружия Украине со стороны западных стран. По мнению Москвы, такие действия препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в войну и являются крайне рискованными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских военных. Он также обвинял США и страны альянса в активном участии в конфликте, включая подготовку украинских военнослужащих в европейских странах, таких как Великобритания, Германия и Италия.
Кремль неоднократно заявлял, что западные поставки оружия Киеву не способствуют достижению мирного урегулирования и, напротив, ухудшают ситуацию, затягивая конфликт.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.
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