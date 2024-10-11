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Сохранение памяти: в Венгрии после реставрации открыли еще одно советское воинское захоронение

2:20
Мир

В венгерском селе Гант состоялось открытие обновленного воинского мемориала, где похоронены 130 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Ремонт мемориала был проведен при поддержке посольства России в 2024 году. Об этом сообщает издание РИА Новости. 

Сохранение памяти: в Венгрии после реставрации открыли еще одно советское воинское захоронение
Фото: .wikipedia.org by Ian Pitchford, CC BY-SA 3.0

На церемонии открытия советник-посланник российского посольства Тигран Гарибян отметил, что в результате архивной работы были установлены имена 93 советских воинов, которые теперь увековечены на мемориальных плитах. Он поблагодарил венгерские власти, а также Военно-исторический институт и музей министерства обороны Венгрии за содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ.

Цветы и венки к обновленному обелиску с золотой звездой возложили представители посольств России и Белоруссии, российского торгового представительства, а также Общества венгерско-российской дружбы. Панихиду по погибшим провёл протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште, Иоанн Кадар.

Российское представительство по мемориальной работе в Венгрии активно занимается увековечением памяти советских солдат в рамках межправительственного соглашения. За последние три года сотрудники представительства установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, из них более восьми тысяч были увековечены. В сентябре после ремонта были открыты мемориалы, где похоронены около 350 солдат и офицеров, погибших при освобождении Венгрии от фашизма в 1944 году, в населенных пунктах Эчег и Чече.

Во время освобождения Венгрии от фашистских захватчиков погибло более 140 тысяч советских солдат, из них 80 тысяч — при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные в этих боях, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, 164 из них — за участие в Будапештской операции. Более 362 тысяч человек были награждены медалью "За взятие Будапешта".

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венгерская Республика, но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Венгрия.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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