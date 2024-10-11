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Политическое решение: министр образования Украины поддержал идею запрета русского языка в школах

Мир

Министр образования Украины Оксен Лисовой выразил поддержку законопроекту, который предусматривает полный запрет на использование русского языка в школах. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

Политическое решение: министр образования Украины поддержал идею запрета русского языка в школах
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Согласно информации издания, Лисовой заявил, что Министерство образования Украины сосредоточено на поддержке языков коренных народов страны, однако это не распространяется на русский язык. По его мнению, русский язык используется как инструмент агрессии и не может быть частью образовательного процесса.

В конце сентября депутат Верховной Рады Наталья Пипа внес законопроект, который предполагает запрет любого языка, кроме украинского, в учебных заведениях, включая перемены. Как уточняет "Страна.ua", данный законопроект касается исключительно русского языка и не затрагивает языки других национальных меньшинств.

После событий 2014 года украинские власти начали активную кампанию по удалению советских и российских элементов из общественной жизни. В 2019 году был принят закон, который утвердил украинский язык как государственный и обязательный для использования в различных сферах жизни. После начала военных действий ситуация для русскоязычных граждан Украины значительно ухудшилась.

Летом 2022 года на Украине был принят закон, запрещающий трансляцию русской музыки в СМИ и общественных местах. С начала 2023 года также был введен запрет на издание и распространение книг, написанных гражданами России.

В декабре 2023 года парламент Украины принял новый законопроект о национальных меньшинствах, направленный на выполнение требований Еврокомиссии. Этот закон ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других национальных меньшинств получают более лояльные условия. Как сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека в марте, русскоязычное население Украины сталкивается с дискриминацией по сравнению с другими языковыми меньшинствами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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