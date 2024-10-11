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Не видят причин: в ЕС заверили, что после президентских выборов в Молдавии не будет протестов

Мир

В Брюсселе пока не ожидают массовых протестов или акций насилия в связи с проведением референдума по членству в Евросоюзе и президентских выборов в Молдавии 20 октября, сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

Не видят причин: в ЕС заверили, что после президентских выборов в Молдавии не будет протестов
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

По его словам, на данный момент все прогнозы указывают на то, что голосование пройдет мирно. Европейские чиновники надеются, что избирательный процесс не вызовет серьезных потрясений.

Однако в ЕС сохраняется озабоченность гибридными угрозами, которые могут повлиять на выборы, "включая финансирование некоторых кандидатов в президенты со стороны России". Европейские чиновники подчеркивают, что подобные действия вызывают серьезные опасения, несмотря на отсутствие ожиданий массовых беспорядков.

Интересно, что накануне визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Кишинев прошел практически незамеченным в официальных заявлениях. Фон дер Ляйен пообещала Молдавии инвестиции в размере 1,8 миллиарда евро на ближайшие три года при условии продолжения европейского курса страны. Этот жест был расценен в Молдавии как попытка прямого вмешательства в избирательный процесс.

Евросоюз значительно усилил внимание к Молдавии перед президентскими выборами и референдумом по вступлению в ЕС. В начале октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести санкции против молдавской оппозиции и ускорить процесс евроинтеграции. Брюссель также продолжает обвинять Россию в попытках вмешаться в молдавские выборы, хотя конкретные доказательства этих обвинений остаются неопределенными.

На предстоящих выборах в Молдавии выступит 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, экс-премьеров Василия Тарлева и Иона Кику, а также других известных политиков и общественных деятелей.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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