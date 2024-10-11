Партия не поможет: Трамп заявил, что Обама будет голосовать за него, а не Харрис

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Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность, что первый афроамериканский лидер страны Барак Обама поддержит его на предстоящих выборах, а не свою коллегу по партии Камалу Харрис.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

В своем посте на платформе Truth Social Трамп заявил, что Обама, скорее всего, проголосует за него, поскольку не может одобрять Харрис, которую он назвал человеком с крайне низким уровнем интеллекта.

Ранее Обама активно поддерживал Харрис на съезде демократов, где он публично раскритиковал Трампа. Кроме того, экс-президент принял участие в митинге в поддержку Харрис и планирует дальнейшие выступления в ее пользу. Американские СМИ также цитировали Обаму, который на встрече с избирателями в Пенсильвании подчеркнул, что для темнокожих мужчин неприемлемо отказываться от поддержки Харрис только потому, что она женщина.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



