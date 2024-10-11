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Европейские угрозы: Орбан заявил, что руководство ЕК планирует свержение власти в Венгрии

2:40
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии планируют свергнуть его правительство и заменить его на своих ставленников, которые будут следовать директивам из Брюсселя. По его словам, это означало бы конец суверенной политики Венгрии.

Европейские угрозы: Орбан заявил, что руководство ЕК планирует свержение власти в Венгрии
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

В среду Орбан представил программу венгерского председательства в ЕС евродепутатам в Страсбурге. Его выступление вызвало резкую критику, особенно со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейской народной партии Манфреда Вебера. Вебер, в частности, отметил, что на будущих парламентских выборах Орбана может победить партия Tisza, возглавляемая новым лидером венгерской оппозиции Петером Мадьяром.

В эфире радио Kossuth Орбан рассказал, что фон дер Ляйен и Вебер открыто заявили о желании заменить нынешнее венгерское правительство. Он подчеркнул, что такие откровенные заявления являются беспрецедентными по своей наглости.

По словам Орбана, в Брюсселе хотят видеть у власти в Венгрии альянс социалистов и представителей Народной партии. На заседании в среду фон дер Ляйен якобы одобрила этот союз, а Вебер был его свидетелем. Орбан отметил, что обе стороны выразили готовность выполнять требования Брюсселя, что включает в себя участие в войне на Украине, поставки оружия, финансовую помощь, прием мигрантов, отмену законов о поддержке семей и детей, а также вступление в экономическую холодную войну.

Орбан подчеркнул, что такие действия означают конец суверенной венгерской политики и превращение правительства в марионетку Брюсселя. Он также заявил, что граждане Венгрии будут сопротивляться планам Брюсселя и не останутся passive наблюдателями.

Ранее Орбан уже выражал свою позицию по давлению со стороны ЕС, сравнивая современный Евросоюз с СССР. Он отметил, что Венгрия не будет "танцевать под дудку" Брюсселя, если не захочет этого. По его словам, Брюссель не должен относиться к странам-членам как к провинциям и должен уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявил, что Венгрия не будет следовать всем требованиям Брюсселя и будет отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Он подчеркнул, что Венгрия не будет поставлять оружие и деньги Украине, принимать мигрантов и вводить пропаганду сексуальных меньшинств в школах.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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