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В одесском СИЗО умерла женщина, которая вывесила флаг России на исторический памятник

1:03
Мир

В одесском СИЗО скончалась женщина, которая вывесила российский флаг на памятнике Екатерине II. Об этом пишет EADaily.

В одесском СИЗО умерла женщина, которая вывесила флаг России на исторический памятник
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг, CC BY-SA 3.0

 Жительница Одессы была задержана после того, как 7 октября вышла на площадь с флагом России и повесила его на постамент памятника. Флаг быстро сняли националисты и начали угрожать гражданке. Позже женщину забрала полиция.

Причины её смерти в СИЗО остаются неясными. Некоторые источники утверждают, что у девушки были проблемы с сердцем, другие говорят о насильственной смерти. Официальных подтверждений этому нет.

Многие комментаторы считают, что у женщины произошел нервный срыв, и она перестала бояться угроз. В интернете стало известно, что её звали Елена Чесакова. 

На допросе Елена сказала, что поступок отражает её политические взгляды, и призвала украинцев поддержать Россию, утверждая, что они участвуют в братоубийственной войне.

Уточнения

Флаг России (Госуда́рственный флаг Росси́йской Федера́ции) — один из официальных государственных символов Российской Федерации наряду с Государственным гербом и Государственным гимном.

Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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