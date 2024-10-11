В одесском СИЗО скончалась женщина, которая вывесила российский флаг на памятнике Екатерине II. Об этом пишет EADaily.
Жительница Одессы была задержана после того, как 7 октября вышла на площадь с флагом России и повесила его на постамент памятника. Флаг быстро сняли националисты и начали угрожать гражданке. Позже женщину забрала полиция.
Причины её смерти в СИЗО остаются неясными. Некоторые источники утверждают, что у девушки были проблемы с сердцем, другие говорят о насильственной смерти. Официальных подтверждений этому нет.
Многие комментаторы считают, что у женщины произошел нервный срыв, и она перестала бояться угроз. В интернете стало известно, что её звали Елена Чесакова.
На допросе Елена сказала, что поступок отражает её политические взгляды, и призвала украинцев поддержать Россию, утверждая, что они участвуют в братоубийственной войне.
Флаг России (Госуда́рственный флаг Росси́йской Федера́ции) — один из официальных государственных символов Российской Федерации наряду с Государственным гербом и Государственным гимном.
Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.
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