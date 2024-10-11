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Во Франции нашли золотую сову

Мир

Во Франции наконец-то нашли золотую сову, которую писатель Режис Хаузер закопал в 1993 году в рамках рекламной акции к своей книге "По следам золотой совы". В этой книге автор оставил 11 загадок, которые помогали найти статуэтку. Охота за кладом длилась целых 31 год, 5 месяцев и 9 дней.

Во Франции нашли золотую сову
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Об этом сообщил соавтор Хаузера, художник Мишель Беккер. Золотая сова весит около 10 килограммов и сделана из золота и серебра, а в её голове есть бриллианты. Стоимость находки оценивается примерно в 150 000 евро (165 000 долларов США). В 1993 году Режис закопал бронзовую копию, которую можно обменять на оригинал, хранящийся у Мишеля Беккера.

К сожалению, Режис Хаузер не сможет узнать имя счастливчика, который нашёл клад, так как он умер в 2009 году. В одном из своих интервью в 1996 году писатель признался, что загадки были не такими уж сложными, и если бы искатели объединились, то нашли бы клад всего за два часа.

Ранее рекорд по длительности поиска сокровищ принадлежал игре Quest: A Zetetic Treasure Hunt в Великобритании, которая проходила с 1992 по 2006 год. Организатором был писатель Мартин Ламбурн, который выпустил книгу с загадками. Главный приз — золотой сундук стоимостью 45 000 долларов — был найден в марте 2006 года группой охотников за сокровищами под руководством Шона Уайтхеда.

Уточнения

Зо́лото (фр  и англ. Or) — один из двух геральдических металлов, традиционное название для жёлтого цвета и его оттенков в геральдике.
 

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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