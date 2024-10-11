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Sky: в критическом состоянии находится глава спецслужбы Хезболлах

Мир

Согласно сообщению телеканала Sky News Arabia, в четверг в результате удара израильских ВВС по центральной части Бейрута был ранен руководитель разведки организации "Хезболлах" Вафик Сафа. После ранения он был доставлен в больницу.

Sky: в критическом состоянии находится глава спецслужбы Хезболлах
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Как сообщает телеканал, ссылаясь на медицинские источники, глава спецслужбы "Хезболлах" Вафик Сафа получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии.

Сафа был близок к генеральному секретарю "Хезболлах" шейху Хасану Насрулле, который был убит 27 сентября. Он выполнял важные посреднические функции как внутри Ливана, так и за его пределами. В 2019 году Министерство финансов США включило Сафу в санкционный список за предполагаемую причастность к контрабанде оружия и наркотиков.

Уточнения

Хезболла́ - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
 

Изра́иль - государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 96-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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