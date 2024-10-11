МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением

Северная Корея приведет в полную боевую готовность свои наступательные средства, расположенные на границе с Южной Кореей. КНДР сделало последнее предупреждение Южной Корее, потребовав прекратить полеты беспилотников над ее территорией. Сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНДР.
"Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства", — рассказали в МИД КНДР.
Напомним, 9 октября Генеральный штаб Северной Кореи заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. Он также отметил, что она требует "более решительных действий" для обеспечения безопасности страны. В связи с этим КНДР планирует закрыть автомобильные и железнодорожные пути сообщения с Южной Кореей.
Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.
Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
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