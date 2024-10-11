МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением

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Северная Корея приведет в полную боевую готовность свои наступательные средства, расположенные на границе с Южной Кореей. КНДР сделало последнее предупреждение Южной Корее, потребовав прекратить полеты беспилотников над ее территорией. Сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНДР.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

"Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства", — рассказали в МИД КНДР.

Напомним, 9 октября Генеральный штаб Северной Кореи заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. Он также отметил, что она требует "более решительных действий" для обеспечения безопасности страны. В связи с этим КНДР планирует закрыть автомобильные и железнодорожные пути сообщения с Южной Кореей.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



