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МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением

1:04
Мир

Северная Корея приведет в полную боевую готовность свои наступательные средства, расположенные на границе с Южной Кореей. КНДР сделало последнее предупреждение Южной Корее, потребовав прекратить полеты беспилотников над ее территорией. Сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНДР.

МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

"Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства", — рассказали в МИД КНДР.

Напомним, 9 октября Генеральный штаб Северной Кореи заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. Он также отметил, что она требует "более решительных действий" для обеспечения безопасности страны. В связи с этим КНДР планирует закрыть автомобильные и железнодорожные пути сообщения с Южной Кореей.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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