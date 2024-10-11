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Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием

Мир

Смена власти в США не приведёт к радикальному изменению политики в отношении Украины, рассказал Newsinfo.Ru политолог, главный редактор аналитического Центра КАТЕХОН Леонид Савин, комментируя заявления украинских властей о том, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары вглубь России западным оружием после завершения президентских выборов.

Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

"И Трамп, и Харрис демонстрируют сдержанность по отношению к Украине, и нет четких критериев, которые могли бы свидетельствовать об усилении поддержки Киева", — подчеркнул эксперт.

Политолог назвал риторику украинских политиков неуместной, так как киевский режим не может говорить от лица госсекретаря или законодателей США. Заявления офиса Зеленского, скорее всего, являются просто пожеланием, чтобы Вашингтон увеличил поставки вооружений Украине.

Если всё же Вашингтон даст Киеву разрешение на удары вглубь РФ, оно будет противоречить общей стратегии стран Запада, добавил Савин.

"В целом НАТО настроена на эскалацию конфликта. Они рассчитывают через Украину надавить на Россию", — пояснил он.

По словам политолога, такое решение США приведёт к серьёзной геополитической эскалации, так как расширит зону боевых действий на Белоруссию и страны НАТО и увеличит риск применения тактического ядерного оружия.

Савин отметил, что в США, помимо президента, есть "глубинное государство", с целями которого администрация Белого дома тоже должна считаться. Пока там работают ВПК и другие влиятельные структуры американского истеблишмента, для России не важно, кто занимает кресло президента США, резюмировал эксперт.

Ранее агентство Associated Press написало, что власти Украины надеются после президентских выборов в США получить от Вашингтона разрешение бить западным оружием вглубь России. 

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.

Уточнения

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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