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Эксперт рассказал о возможных планах Зеленского, касающихся прекращения огня

1:09
Мир

В беседе с NewsInfo.Ru политолог и военный аналитик Дмитрий Таран предположил, что предложения Зеленского о прекращении огня могут быть попыткой оттянуть время. 

Эксперт рассказал о возможных планах Зеленского, касающихся прекращения огня
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

"Зеленский всю свою жизнь только озвучивал те сценарии, которые ему пишут причем в последнее время его сценаристы находятся в Лондоне в MI6. Соответственно, его заявление о прекращении огня — это попытка оттянуть время, дать перегруппироваться", — озвучил свое мнение политолог. 

Эксперт считает, что Запад нуждается в передышке перед предстоящими выборами в США, изменениями в странах ЕС и сменой генсека НАТО. Все заявления Украины, в том числе Зеленского, о возможных переговорах или прекращении огня без признания перешедших под контроль России территорий, являются манипуляцией. 

Ранее издание Corriere della Sera сообщало, что Украина может согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта без признания утраченных территорий, с последующими гарантиями безопасности от США и ЕС. 

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский - украинский государственный и политический деятель.

"Коррье́ре де́лла се́ра" (итал. Corriere della Sera - "Вечерний вестник") — крупнейшая итальянская ежедневная газета.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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