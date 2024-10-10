Белоруссия навряд ли ведёт переговоры с Киевом по вопросу урегулирования украинского конфликта, рассказала NewsInfo.Ru эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август.
"Думаю, вряд ли это происходит. Хотя Киев, я думаю, будет всячески пытаться в этом убедить мир. Мы же понимаем, что там большие мастера фейков", — сказала она.
По словам Август, президент республики Александр Лукашенко озвучивает такую информацию публично.
Спикер добавила, что Киев представит любую подобную ситуацию искажённо, с точки зрения "своего извращённого понимания реальности".
Во вторник, перед саммитом стран СНГ, Лукашенко заявил журналисту Павлу Зарубину, что Белоруссия и Украина поддерживают контакты по ряду вопросов, включая обмен военнопленными.
Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.