Мастера фейков: эксперт усомнилась в наличии переговоров Минска и Киева по украинскому конфликту

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Белоруссия навряд ли ведёт переговоры с Киевом по вопросу урегулирования украинского конфликта, рассказала NewsInfo.Ru эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август.

Фото: president.gov.ua by Пресс-служба Президента Украины, CC BY 4.0

"Думаю, вряд ли это происходит. Хотя Киев, я думаю, будет всячески пытаться в этом убедить мир. Мы же понимаем, что там большие мастера фейков", — сказала она.

По словам Август, президент республики Александр Лукашенко озвучивает такую информацию публично.

Спикер добавила, что Киев представит любую подобную ситуацию искажённо, с точки зрения "своего извращённого понимания реальности".

Во вторник, перед саммитом стран СНГ, Лукашенко заявил журналисту Павлу Зарубину, что Белоруссия и Украина поддерживают контакты по ряду вопросов, включая обмен военнопленными.

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

