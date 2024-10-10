Путин подписал указ об отставке Анатолия Антонова

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об освобождении от должности посла России в Соединённых Штатах Анатолия Антонова. Соответствующий указ президента России был размещен на официальном портале правовых актов.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

"Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — следует из документа, подписанного президентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение Анатолия Антонова с поста посла в США не свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между Россией и Соединёнными Штатами. Он также добавил, что новый посол будет назначен в надлежащее время.

Как сообщается, Анатолий Антонов ещё в июне упоминал о завершении своей миссии в качестве посла в США. В письме к главе неправительственной организации "ПИР-Центр" Валерию Орлову он писал, что его командировка подходит к концу, и выразил надежду, что они вместе будут и дальше отстаивать интересы Родины.

Уточнения

Посо́л - дипломатический представитель высшего ранга своего государства в иностранном государстве (или в нескольких государствах по совместительству) или в международной организации; официальный представитель интересов и руководства своей страны.

