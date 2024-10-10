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Рябков: встреча ядерной пятёрки пройдет в Нью-Йорке

0:49
Мир

В ближайшие две недели в Нью-Йорке состоится очередная встреча представителей "ядерной пятёрки" — России, Великобритании, Китая, США и Франции, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков: встреча ядерной пятёрки пройдет в Нью-Йорке
Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

"Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке”, — рассказал министр.

Заместитель министра иностранных дел России пожелал успехов Китаю, вступившему в роль координатора "ядерной пятёрки". Он отметил, что это непростое время, но Китай может рассчитывать на поддержку России. Кроме того, замглавы МИД РФ выразил надежду, что западные участники этого формата (Великобритания, США, Франция) будут вести себя более конструктивно.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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