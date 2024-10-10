В ближайшие две недели в Нью-Йорке состоится очередная встреча представителей "ядерной пятёрки" — России, Великобритании, Китая, США и Франции, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке”, — рассказал министр.
Заместитель министра иностранных дел России пожелал успехов Китаю, вступившему в роль координатора "ядерной пятёрки". Он отметил, что это непростое время, но Китай может рассчитывать на поддержку России. Кроме того, замглавы МИД РФ выразил надежду, что западные участники этого формата (Великобритания, США, Франция) будут вести себя более конструктивно.
Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.