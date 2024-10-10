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125 домов разрушил ураган во Флориде

0:32
Мир

Как сообщил руководитель регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри, около 125 домов были разрушены в результате урагана "Милтон" во Флориде.

125 домов разрушил ураган во Флориде
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD

По словам Кевина Гатри, большая часть разрушенных домов были мобильными и домами для пожилых. Он также сообщил, что власти сосредоточены на оказании помощи наиболее уязвимым группам населения, чтобы обеспечить их безопасность. Эту информацию передает телекомпания ABC.

 

Уточнения

Флори́да - штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.
.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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