125 домов разрушил ураган во Флориде

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Как сообщил руководитель регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри, около 125 домов были разрушены в результате урагана "Милтон" во Флориде.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD

По словам Кевина Гатри, большая часть разрушенных домов были мобильными и домами для пожилых. Он также сообщил, что власти сосредоточены на оказании помощи наиболее уязвимым группам населения, чтобы обеспечить их безопасность. Эту информацию передает телекомпания ABC.

Уточнения

Флори́да - штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

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