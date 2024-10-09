Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нагиев жёстко замотивировал публику на своём марафоне: не нужно выходить из зоны комфорта
Израильская компания создала сыр без молока: как это работает
Обновляем забор: выбираем декоративные кусты для эффектного внешнего вида
Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища
В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass
Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана
Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами
Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок
Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км

Смерти из-за упрямства: постпредство РФ назвало конфликт на Ближнем Востоке результатом США и Израиля

1:22
Мир

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой руководства Израиля и его американских союзников за их роль в продолжающемся конфликте в Газе. По его мнению, эта трагедия является прямым результатом упрямства и бездействия Израиля и США.

Смерти из-за упрямства: постпредство РФ назвало конфликт на Ближнем Востоке результатом США и Израиля
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Небензя подчеркнул, что конфликт в Газе уже год используется как предлог для массового коллективного наказания палестинцев, которые сталкиваются с беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Статистика потерь ужасающая: почти 42 тысячи погибших, большинство из которых — женщины и дети, а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тысячам.

Кроме того, конфликт привел к массовому перемещению населения — более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Небензя обвинил руководство Израиля и его американских союзников в том, что они не позволяют Совету Безопасности ООН принять меры для остановки этого порочного круга насилия.

Россия призывает международное сообщество к немедленному вмешательству для прекращения кровопролития и начала мирных переговоров. Небензя подчеркнул, что только коллективные усилия могут привести к разрешению конфликта и восстановлению мира в регионе.

Уточнения

Васи́лий Алексе́евич Небе́нзя (род. 26 февраля 1962, Волгоград) — советский и российский дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений
Садоводство, цветоводство
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Экономика и бизнес
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища
В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass
Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана
Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами
Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок
Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км
Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых женщин России: вижу задатки в молодняке
РФС сообщил, что матч сборной России и Пакистана не состоится
Диетолог назвал продукт, который поможет в борьбе с дефицитом витамина D осенью
Подсчитали риски: в США заявили, что не снимут органичение с ударов по территории РФ из-за эскалации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.