Смерти из-за упрямства: постпредство РФ назвало конфликт на Ближнем Востоке результатом США и Израиля

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой руководства Израиля и его американских союзников за их роль в продолжающемся конфликте в Газе. По его мнению, эта трагедия является прямым результатом упрямства и бездействия Израиля и США.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Небензя подчеркнул, что конфликт в Газе уже год используется как предлог для массового коллективного наказания палестинцев, которые сталкиваются с беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Статистика потерь ужасающая: почти 42 тысячи погибших, большинство из которых — женщины и дети, а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тысячам.

Кроме того, конфликт привел к массовому перемещению населения — более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Небензя обвинил руководство Израиля и его американских союзников в том, что они не позволяют Совету Безопасности ООН принять меры для остановки этого порочного круга насилия.

Россия призывает международное сообщество к немедленному вмешательству для прекращения кровопролития и начала мирных переговоров. Небензя подчеркнул, что только коллективные усилия могут привести к разрешению конфликта и восстановлению мира в регионе.

Уточнения

Васи́лий Алексе́евич Небе́нзя (род. 26 февраля 1962, Волгоград) — советский и российский дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014).

