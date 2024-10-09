Серия взрывов потрясла Сумы на северо-востоке Украины

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне объявленной воздушной тревоги в Сумах на северо-востоке Украины произошел повторный взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в этом же городе была зафиксирована серия взрывов, о чем сообщил украинский телеканал "24 канал".

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

По данным издания, взрывы в Сумах произошли в короткий промежуток времени друг от друга, вызвав тревогу среди местного населения. В Telegram-канале издания появилось сообщение о повторном взрыве в Сумах.