Серия взрывов потрясла Сумы на северо-востоке Украины

На фоне объявленной воздушной тревоги в Сумах на северо-востоке Украины произошел повторный взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в этом же городе была зафиксирована серия взрывов, о чем сообщил украинский телеканал "24 канал".
По данным издания, взрывы в Сумах произошли в короткий промежуток времени друг от друга, вызвав тревогу среди местного населения. В Telegram-канале издания появилось сообщение о повторном взрыве в Сумах.
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