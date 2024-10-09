Удар по Сирии: ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении боевика Хезболлы на территории САР

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Армия обороны Израиля сообщила, что в результате удара ее ВВС по территории Сирии был уничтожен Адхам Джахут, член группы ливанского движения "Хезболлах", базирующейся в сирийской Эль-Кунейтре.

Фото: commons.wikimedia.org by Matanya, CC BY-SA 4.0

По данным израильской армии, Джахут был ликвидирован в результате воздушного удара, нанесенного в среду. Ранее газета New York Times сообщала, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.

Министерство обороны Сирии сообщило, что в результате удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске погибли семеро человек, еще 11 получили ранения.

Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотных летательных аппаратов. В ответ на это американские военные усиливают свое присутствие в регионе и укрепляют оборонительные сооружения и системы объективного контроля.

Напомним, что вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью кражи нефти.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

