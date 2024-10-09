Россия работает над созданием депозитарной системы БРИКС и перестраховочной компании

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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о новых проектах, над которыми работает Россия в рамках БРИКС. Одним из них является создание депозитарной системы стран объединения, которая получила название Brics-Clear.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Эта система будет основана на новых технологиях распределенного реестра и позволит создать систему учета ценных бумаг внутри сообщества БРИКС. Это будет аналогично системам, существующим в странах Запада, но с учетом специфических потребностей России и других стран-членов БРИКС.

Другим направлением работы является создание перестраховочной компании. Силуанов подчеркнул, что задача минфинов и центральных банков заключается в том, чтобы создать собственную независимую систему, которая бы работала на удовлетворение потребностей экономических агентов и экономик стран-членов БРИКС.

Новые страны-участницы БРИКС уже вносят свой вклад в работу объединения. Например, Египет предложил совершенствовать работу международных банков развития, Эфиопия — использовать расчетные механизмы, Иран — использовать собственные финансовые технологии в обеспечении международной торговли, а Арабские Эмираты — развивать искусственный интеллект в сфере финансов.

Силуанов отметил, что каждая страна вносит свой вклад, и этот вклад дает основание говорить о том, что в сообщество БРИКС добавлен дополнительный импульс от расширения объединения.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

