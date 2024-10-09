Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нагиев жёстко замотивировал публику на своём марафоне: не нужно выходить из зоны комфорта
Израильская компания создала сыр без молока: как это работает
Обновляем забор: выбираем декоративные кусты для эффектного внешнего вида
Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища
В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass
Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана
Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами
Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок
Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км

Россия работает над созданием депозитарной системы БРИКС и перестраховочной компании

1:32
Мир

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о новых проектах, над которыми работает Россия в рамках БРИКС. Одним из них является создание депозитарной системы стран объединения, которая получила название Brics-Clear.

Россия работает над созданием депозитарной системы БРИКС и перестраховочной компании
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Эта система будет основана на новых технологиях распределенного реестра и позволит создать систему учета ценных бумаг внутри сообщества БРИКС. Это будет аналогично системам, существующим в странах Запада, но с учетом специфических потребностей России и других стран-членов БРИКС.

Другим направлением работы является создание перестраховочной компании. Силуанов подчеркнул, что задача минфинов и центральных банков заключается в том, чтобы создать собственную независимую систему, которая бы работала на удовлетворение потребностей экономических агентов и экономик стран-членов БРИКС.

Новые страны-участницы БРИКС уже вносят свой вклад в работу объединения. Например, Египет предложил совершенствовать работу международных банков развития, Эфиопия — использовать расчетные механизмы, Иран — использовать собственные финансовые технологии в обеспечении международной торговли, а Арабские Эмираты — развивать искусственный интеллект в сфере финансов.

Силуанов отметил, что каждая страна вносит свой вклад, и этот вклад дает основание говорить о том, что в сообщество БРИКС добавлен дополнительный импульс от расширения объединения.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Раскрыта личность создателя биткоина
Финансы
Раскрыта личность создателя биткоина
Секреты ухода за крыжовником: идеальные ягоды каждый год
Садоводство, цветоводство
Секреты ухода за крыжовником: идеальные ягоды каждый год Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища
В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass
Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана
Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами
Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок
Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км
Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых женщин России: вижу задатки в молодняке
РФС сообщил, что матч сборной России и Пакистана не состоится
Диетолог назвал продукт, который поможет в борьбе с дефицитом витамина D осенью
Подсчитали риски: в США заявили, что не снимут органичение с ударов по территории РФ из-за эскалации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.