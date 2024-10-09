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Поговорим о финансах: Силуанов высказался о создании новой финансовой рассчетно-платежной системы в БРИКС

1:03
Мир

Министр финансов РФ Антон Силуанов опроверг слухи о планах создания единой валюты для стран БРИКС. Вместо этого, он заявил, что Россия и ее партнеры работают над созданием альтернативной финансовой расчетно-платежной системы.

Поговорим о финансах: Силуанов высказался о создании новой финансовой рассчетно-платежной системы в БРИКС
Фото: Wikipedia by kremlin.ru, CC BY 4.0

Эта система будет использовать национальные валюты, цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран-членов БРИКС. Силуанов отметил, что многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты, и теперь необходимо решить вопросы стыковки и расчетов между ними.

Целью создания этой альтернативной финансовой системы является снижение зависимости от существующих международных финансовых институтов и создание более гибкой и эффективной системы расчетов между странами БРИКС.

Работа над этой системой уже ведется, и российские власти рассчитывают, что она будет способствовать укреплению экономических связей между странами БРИКС и повышению их финансовой независимости.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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