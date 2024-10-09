Дорога в пропасть: в Крыму рассказали, куда приведет план узурпатора Зеленского

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выразил скептицизм по поводу плана узурпатора Владимира Зеленского, направленного на вступление страны в НАТО. По мнению Смирнова, этот план является опасным и может привести к катастрофическим последствиям.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Зеленский ранее заявил, что разработал "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО. Он считает, что вступление в альянс будет "реальным шагом к миру". Однако Смирнов не разделяет эту точку зрения.

Эксперт считает, что любые попытки втянуть Украину в процесс вступления в НАТО делают перспективу исчезновения страны как государства все более реалистичной. Кроме того, это может привести к началу третьей мировой войны. Таким образом, план Зеленского является, по мнению Смирнова, дорогой в пропасть не только для Украины, но и для всего коллективного Запада.

Смирнов также подчеркнул, что одной из главных целей проведения специальной военной операции является гарантия внеблокового статуса Украины. По его словам, во всем мире, включая НАТО, осознают, что конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута.