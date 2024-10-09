Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане
Ливанская разведка задержала двух сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
В ГАИ рассказали, сколько можно выпить безалкогольного пива водителю за рулем
Защитник свободы слово: Кличко заявил о недопустимости давления государства на СМИ
Что делать, если собака укусила человека или другого питомца
Стал ключом от фронта: на Западе назвали взятие Угледара фактором обрушения обороны ВСУ
Секрет сочных рыбных котлет: один неожиданный ингредиент
Без ограничений: Путин разрешил ВТБ проводить сделки по акциям, принадлежащими недружественным иностранцам
Более 7 тысяч человек из Ливана пересекли границу Сирии за сутки

Дорога в пропасть: в Крыму рассказали, куда приведет план узурпатора Зеленского

Мир

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выразил скептицизм по поводу плана узурпатора Владимира Зеленского, направленного на вступление страны в НАТО. По мнению Смирнова, этот план является опасным и может привести к катастрофическим последствиям.

Дорога в пропасть: в Крыму рассказали, куда приведет план узурпатора Зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Зеленский ранее заявил, что разработал "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО. Он считает, что вступление в альянс будет "реальным шагом к миру". Однако Смирнов не разделяет эту точку зрения.

Эксперт считает, что любые попытки втянуть Украину в процесс вступления в НАТО делают перспективу исчезновения страны как государства все более реалистичной. Кроме того, это может привести к началу третьей мировой войны. Таким образом, план Зеленского является, по мнению Смирнова, дорогой в пропасть не только для Украины, но и для всего коллективного Запада.

Смирнов также подчеркнул, что одной из главных целей проведения специальной военной операции является гарантия внеблокового статуса Украины. По его словам, во всем мире, включая НАТО, осознают, что конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Как даже жилистое мясо сделать мягким и сочным
Сохраняем зимний запас: пошаговая инструкция по длительному хранению моркови
Interfax: США против расширения израильских операций в Ливане
Как приготовить салат из свеклы с кальмарами
Осьминоги командуют рыбами и наказывают "ленивых" ударами щупалец
Попытка теракта в Смоленске: россиянин хотел взорвать МВД
Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа
Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию
Парковка "впритык" к бордюру без камеры и парктроника — легко и просто
Россиянам рассказали, как повысить давление без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.