Ливанский полевой источник сообщил РИА Новости, что центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана подвергся атаке израильских ВВС. В результате авиаудара погибли семь спасателей.
По данным источника, удар пришелся по зданию, в котором располагались спасатели. Это здание, расположенное в округе Тира, использовалось в качестве центра гражданской обороны.
Авиаудар стал очередным эпизодом эскалации конфликта между Израилем и Ливаном. В последние дни израильские ВВС неоднократно наносили удары по различным объектам на территории Ливана, что привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям.
Ливанские власти осудили действия Израиля, назвав их агрессией против мирного населения. Международное сообщество призвало стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению огня.
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
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