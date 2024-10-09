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Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане

Мир

Ливанский полевой источник сообщил РИА Новости, что центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана подвергся атаке израильских ВВС. В результате авиаудара погибли семь спасателей.

Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

По данным источника, удар пришелся по зданию, в котором располагались спасатели. Это здание, расположенное в округе Тира, использовалось в качестве центра гражданской обороны.

Авиаудар стал очередным эпизодом эскалации конфликта между Израилем и Ливаном. В последние дни израильские ВВС неоднократно наносили удары по различным объектам на территории Ливана, что привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям.

Ливанские власти осудили действия Израиля, назвав их агрессией против мирного населения. Международное сообщество призвало стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению огня.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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