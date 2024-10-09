Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане

Ливанский полевой источник сообщил РИА Новости, что центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана подвергся атаке израильских ВВС. В результате авиаудара погибли семь спасателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

По данным источника, удар пришелся по зданию, в котором располагались спасатели. Это здание, расположенное в округе Тира, использовалось в качестве центра гражданской обороны.

Авиаудар стал очередным эпизодом эскалации конфликта между Израилем и Ливаном. В последние дни израильские ВВС неоднократно наносили удары по различным объектам на территории Ливана, что привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям.

Ливанские власти осудили действия Израиля, назвав их агрессией против мирного населения. Международное сообщество призвало стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению огня.

Уточнения

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