Ливанская разведка задержала двух сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Сотрудники военной разведки Ливана провели успешную операцию по задержанию двух граждан Сирии, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Израиля. Об этом сообщается в заявлении армии Ливана.
По данным разведки, задержанные сирийцы занимались фотографированием стратегических объектов и передавали фотографии для подтверждения результатов авиаударов. Они также вели наблюдение за поисково-спасательными операциями с целью выявления личностей погибших.
Следствие установило, что двое задержанных были завербованы для проведения шпионской деятельности. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.
Это не первый случай задержания иностранных граждан по подозрению в шпионаже в Ливане. Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила о задержании гражданина Израиля, который находился на территории Ливана под видом журналиста и использовал подданный Великобритании для въезда в страну.
Ливанская разведка усилила меры безопасности в связи с ростом напряженности в регионе и активизацией деятельности иностранных спецслужб.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
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