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Защитник свободы слово: Кличко заявил о недопустимости давления государства на СМИ

Мир

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением в связи с жалобами журналистов издания "Украинская правда" на ограничения свободы слова. Он подчеркнул, что давление на средства массовой информации со стороны представителей властей является недопустимым.

Защитник свободы слово: Кличко заявил о недопустимости давления государства на СМИ
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Ранее в среду журналисты "Украинской правды" публично заявили о систематическом давлении со стороны офиса узурпатора Владимира Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику издания.

Кличко отметил, что свобода слова, мнения и прессы являются основой демократии в обществе. Он выразил обеспокоенность по поводу заявления журналистов "Украинской правды", назвав его "тревожным сигналом".

Мэр Киева также напомнил, что в этом году уже были зафиксированы резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть. По его мнению, такие случаи наносят ущерб имиджу Украины на мировой арене.

Кличко подчеркнул, что власть должна уважать свободу слова и не допускать давления на средства массовой информации. Он призвал к независимости и свободе журналистики, отметив, что это является важнейшим компонентом демократического общества.

Уточнения

Вита́лий Влади́мирович Кличко́ (укр. Віталій Володимирович Кличко; род. 19 июля 1971[…], Беловодское, Киргизская ССР, СССР) — украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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