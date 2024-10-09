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Более 7 тысяч человек из Ливана пересекли границу Сирии за сутки

1:22
Мир

За минувшие сутки через пункты пропуска на границе Сирии и Ливана прошло значительное количество людей. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, всего 7495 человек пересекли границу через пять пунктов пропуска.

Более 7 тысяч человек из Ливана пересекли границу Сирии за сутки
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Эти пункты пропуска, в том числе "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-Аль-Камар" и "Джайдут-Ябус", стали временным убежищем для тысяч людей, бегущих от военных действий в Ливане. Израильская армия с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки соседней страны.

В результате военных действий уже более тысячи человек погибли, включая лидеров шиитского движения. Более 346 тысяч человек стали беженцами. Несмотря на потери, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.

Израильская сторона заявляет, что основной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Лива́н  — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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