Более 7 тысяч человек из Ливана пересекли границу Сирии за сутки

За минувшие сутки через пункты пропуска на границе Сирии и Ливана прошло значительное количество людей. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, всего 7495 человек пересекли границу через пять пунктов пропуска.
Эти пункты пропуска, в том числе "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-Аль-Камар" и "Джайдут-Ябус", стали временным убежищем для тысяч людей, бегущих от военных действий в Ливане. Израильская армия с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки соседней страны.
В результате военных действий уже более тысячи человек погибли, включая лидеров шиитского движения. Более 346 тысяч человек стали беженцами. Несмотря на потери, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.
Израильская сторона заявляет, что основной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
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