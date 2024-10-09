Смертельная угроза: в Израиле заявили о жестком и смертоносном ответе на ракетную атаку

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Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с резким заявлением в адрес Ирана, пообещав, что ответ на недавнюю ракетную атаку будет стремительным и разрушительным. Галант подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа попытки нанести ущерб его безопасности и суверенитету.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

После встречи с бойцами разведывательного подразделения 9900, Галант заявил, что израильский удар по Ирану будет точным и неожиданным, и что Тегеран не сможет предвидеть его последствия. Министр обороны подчеркнул, что Израиль не намерен терпеть агрессию и будет защищать свои интересы всеми возможными средствами.

Напомним, что 1 октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, который, по данным израильских военных, включал около 180 баллистических ракет. Хотя большая часть ракет была перехвачена, некоторые из них достигли территории Израиля, причинив минимальный ущерб. Израильские власти заявили, что обстрел не привел к жертвам среди граждан страны.

Иран заявил, что ракеты поразили военные объекты Израиля, однако израильская сторона отрицает это. США пообещали поддержать своего ближневосточного союзника в случае необходимости. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала администрацию президента США Джо Байдена за неспособность разрешить кризисы на Ближнем Востоке.

Уточнения

Йоа́в Га́лант (ивр. יואב גלנט‎; род. 8 ноября 1958, Тель-Авив-Яффа, Израиль) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.

