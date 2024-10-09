Не допустят крови: Америка заявила, что не допустит повторения сценария сектора Газы в Ливане

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Администрация США не намерена допускать повторения трагических событий, подобных тем, что произошли в секторе Газа, на территории Ливана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

По словам представителя Белого дома, американское правительство отдает приоритет дипломатическому решению кризиса на Ближнем Востоке. Это предполагает достижение устойчивого перемирия между противоборствующими сторонами.

Вашингтон намерен предпринять все необходимые шаги, чтобы не допустить повторения событий в Газе в Ливане. Американская администрация призывает все стороны конфликта к сдержанности и диалогу в поисках мирного решения.

Уточнения

Кари́н Жан-Пье́р (англ. Karine Jean-Pierre; род. 13 августа 1974, Фор-де-Франс) — американский политический деятель гаитянского происхождения, пресс-секретарь Белого дома.

