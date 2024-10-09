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Госдеп: Израиль расследует преступления своей армии

0:51
Мир

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают недопустимым убийство израильскими военными палестинских гражданских лиц, о котором ранее сообщали СМИ. Он также добавил, что Израиль расследует сотни возможных нарушений, совершенных силами ЦАХАЛ в ходе палестино-израильского конфликта.

Госдеп: Израиль расследует преступления своей армии
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

"Они заявили нам, что у них есть сотни и сотни продолжающихся расследований возможных нарушений правил действия ЦАХАЛ", — рассказал политик.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не будут самостоятельно расследовать данный инцидент, ожидая, что Израиль предпримет соответствующие меры. Он также подчеркнул, что этот случай не является единичным примером подобных нарушений.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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