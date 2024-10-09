В Одессе произошел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе произошел очередной взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". Это уже не первый инцидент в городе за сегодняшний день.
Ранее местный телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Одессе. Теперь же стало известно о новом взрыве, который прогремел в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Одесской области, как и в ряде других регионов, действует воздушная тревога. Это означает, что местные жители должны быть готовы к возможным атакам и следовать инструкциям местных властей.
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