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Лицензия на убой: в ООН заявили, что Украина получила у Запада право на умерщвление собственного народа

1:52
Мир

На Совете ООН по правам человека первый секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Илья Бармин выступил с заявлением, в котором подверг критике молчание Запада о преступлениях киевского режима.

Лицензия на убой: в ООН заявили, что Украина получила у Запада право на умерщвление собственного народа
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По мнению Бармина, вместо того, чтобы открыто обсуждать проблемы на Украине и искать пути их решения, страны Запада фактически дают Киеву "лицензию" на уничтожение собственного населения ради несбыточной мечты о победе над Россией. Таким образом, они сами становятся соучастниками многочисленных преступлений со стороны украинских властей.

Бармин также отметил, что мировое сообщество не раз становилось свидетелем достижения странами Запада своих целей через боль и страдания миллионов простых граждан государств, которых они считают "разменной монетой" в своей геополитической игре. Стремясь воевать с Россией руками простых украинцев, эти страны демонстративно попирают свои же идеи и принципы, которые они пытаются навязать другим государствам.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Были приняты законы, ограничивающие использование русского языка, и начата агрессивная дерусификация и принудительная ассимиляция.

Украинские власти также организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата, самую большую общину верующих в стране. Были заведены уголовные дела против духовенства, проведены обыски и аресты. Сотни православных храмов были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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