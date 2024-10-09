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Жертвы профессионального долга: от израильских ударов погибло 175 журналистов

1:13
Мир

С начала военных действий в секторе Газа осенью прошлого года число погибших среди журналистов достигло ужасающей отметки. По данным пресс-офиса правительства сектора, более 175 журналистов, мужчин и женщин, стали жертвами израильских ударов.

Жертвы профессионального долга: от израильских ударов погибло 175 журналистов
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0

Эта трагическая статистика является свидетельством опасности, с которой сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в секторе Газа. Недавно телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его оператор Фади аль-Вахиди получил пулевые ранения в грудь на севере сектора Газа, когда израильские военные открыли огонь по сотрудникам телеканала.

Это не первый случай, когда журналисты телеканала "Аль-Джазира" становятся жертвами израильских обстрелов. В начале августа корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них обстрела в городе Газа. А в октябре прошлого года израильские военные убили оператора "Аль-Джазиры" Самера Абу Дикку и тяжело ранили корреспондента телеканала Ваиля ад-Дахдуха.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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