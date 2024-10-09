Гуманитраные вопросы: в ООН назначен новый заместитель генсека

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о назначении бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Флетчер сменит на этой должности Мартина Гриффитса, который покинул пост в конце июня. До вступления Флетчера в должность, обязанности замгенска по гуманитарным вопросам будет продолжать исполнять Джойс Мсуя.

Флетчер имеет богатый опыт дипломатической работы. Ранее он занимал пост посла Великобритании в Ливане и советника по внешней политике при трех британских премьерах. Его назначение на должность замгенска по гуманитарным вопросам является признанием его профессиональных достижений и опыта в области международных отношений.

Офис генсека ООН не раскрыл, когда Флетчер приступит к работе, но ожидается, что он будет играть ключевую роль в решении гуманитарных кризисов и содействии международному сотрудничеству в этой области.

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

