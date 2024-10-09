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Новая волна: молдавские фермеры анонсировали очередные акции протеста

1:29
Мир

Ассоциация "Сила фермеров" распространила заявление, в котором объявила о новой акции протеста, запланированной на 11 октября. Фермеры обвиняют власти Молдавии в безразличии к проблемам сельскохозяйственной отрасли и требуют принятия срочных мер для поддержки пострадавших от засухи хозяйств.

Новая волна: молдавские фермеры анонсировали очередные акции протеста
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

По мнению фермеров, государственные учреждения не выполнили свои обязательства, данные протестующим, и не предоставили необходимой помощи. В результате десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, вынуждены будут мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей лишатся источников средств к существованию.

Новая акция протеста пройдет перед парламентом, и фермеры обещают, что она будет мирной и без сельскохозяйственной техники. Ранее, в сентябре, фермеры уже проводили протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам и предоставления помощи всем хозяйствам, пострадавшим от засухи.

Фермеры также требовали встречи с президентом Майей Санду, но она проигнорировала их просьбы. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи, но правительство выделило аграриям только 5,7 миллиона долларов, что фермеры считают недостаточной поддержкой.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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