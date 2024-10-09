Между отчаянием и надеждой: беженцы в Ливане рассказали об условиях содержания

В школах Бейрута, оборудованных для временного проживания, нашли убежище беженцы с юга и востока Ливана. Они рассказали о своих условиях жизни и надеждах на скорейшее возвращение домой.
Одна из семей, бежавшая из Бекаа, поделилась своими впечатлениями о жизни в школе. Глава семьи отметил, что условия в школе организованы хорошо, есть где спать, питание и вода. Однако он выразил желание скорее вернуться в родную деревню и снова обрести мирную жизнь.
Школа, где проживают беженцы, находится под охраной, и во внутреннем дворе можно увидеть множество детей и женщин. На учете находятся все, кто страдает хроническими заболеваниями, и им оказывается медицинская помощь. Недавно школу посетил депутат ливанского парламента Амин Шерри, который проверил состояние беженцев и выразил готовность оказать им всю необходимую поддержку.
По данным властей, с 23 сентября число беженцев с юга, востока и южного пригорода Бейрута превысило миллион человек. Более 160 тысяч человек размещены во временных центрах, а около 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию. Тысячи людей, включая стариков и детей, остаются на улицах Бейрута и других городов, не имея возможности обеспечить себе временное убежище.
Конфликт в Ливане продолжает обостряться. Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. Число жертв уже превысило 2 тысячи человек, а более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и обстреливать израильскую территорию ракетами.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
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