Кровавая ночь в Наблусе: израильский спецназ ликвидировал четырех палестинцев

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На Западном берегу реки Иордан произошел очередной кровопролитный инцидент. По данным палестинского агентства WAFA, четыре палестинца были застрелены израильским спецназом в городе Наблус.

Фото: commons.wikimedia.org by Matanya, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению агентства, трагедия произошла в среду вечером, когда израильские специальные силы открыли огонь по автомобилю, в котором находились четверо молодых палестинцев. В результате все четверо погибли на месте.

Подробности инцидента пока не известны, но уже сейчас он вызвал широкий резонанс среди палестинского населения. Это не первый случай, когда израильские военные применяют силу против палестинцев на Западном берегу, что только усиливает напряженность в регионе.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².

