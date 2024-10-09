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Без руководителя никуда: Россия отказалась продлевать мандат миссии ООН в Ливии

1:37
Мир

Россия заявила о своей готовности работать над скорейшим решением вопроса о продлении мандата миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), но только при условии утверждения нового руководителя организации.

Без руководителя никуда: Россия отказалась продлевать мандат миссии ООН в Ливии
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY 4.0

По мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, МООНПЛ не может в полной мере исполнять свои функции без полноценного руководителя, одобренного Советом Безопасности ООН. Поэтому Россия не готова продлить мандат миссии на длительный срок, пока не будет решен вопрос о новом руководителе.

Небензя подчеркнул, что Россия ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам на пост руководителя МООНПЛ. При этом он отметил, что при выборе нового руководителя необходимо учитывать мнения внутриливийских сторон и региональных игроков.

МООНПЛ играет важную роль в поддержке переходного процесса в Ливии, координируя оказание международной помощи и содействуя борьбе с неконтролируемым оборотом оружия. Однако ситуация в Ливии остается нестабильной, и страна по-прежнему разделена на два правительства, которые не признают друг друга.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.

Уточнения

Васи́лий Алексе́евич Небе́нзя (род. 26 февраля 1962, Волгоград) — советский и российский дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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