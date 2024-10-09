Рейс спасения: Испания отправила эвакуационный самолет в Ливан

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В связи с обострением ситуации в Ливане правительство Испании приняло решение отправить третий военный самолет для эвакуации граждан страны, которые решили покинуть регион.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

По данным министерства обороны Испании, на борту самолета А400, взлетевшего из Бейрута, находятся 65 взрослых и три младенца, которые будут доставлены в Испанию. Это уже третий рейс, организованный министерством обороны для эвакуации испанских граждан из Ливана.

Ранее сообщалось, что на территории Ливана проживают около тысячи испанцев, включая журналистов и военнослужащих, дислоцированных в стране под флагом ООН. Их работа является крайне важной для поддержания мира и безопасности в регионе.

Напомним, что в прошлый четверг около 200 испанских граждан уже покинули Ливан на борту двух самолетов, отправленных министерством обороны. Таким образом, Испания продолжает принимать меры для обеспечения безопасности своих граждан в Ливане на фоне эскалации конфликта в регионе.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

