Рейс спасения: Испания отправила эвакуационный самолет в Ливан

В связи с обострением ситуации в Ливане правительство Испании приняло решение отправить третий военный самолет для эвакуации граждан страны, которые решили покинуть регион.
По данным министерства обороны Испании, на борту самолета А400, взлетевшего из Бейрута, находятся 65 взрослых и три младенца, которые будут доставлены в Испанию. Это уже третий рейс, организованный министерством обороны для эвакуации испанских граждан из Ливана.
Ранее сообщалось, что на территории Ливана проживают около тысячи испанцев, включая журналистов и военнослужащих, дислоцированных в стране под флагом ООН. Их работа является крайне важной для поддержания мира и безопасности в регионе.
Напомним, что в прошлый четверг около 200 испанских граждан уже покинули Ливан на борту двух самолетов, отправленных министерством обороны. Таким образом, Испания продолжает принимать меры для обеспечения безопасности своих граждан в Ливане на фоне эскалации конфликта в регионе.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
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