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Угроза гегемони: в Америке заявили, что Россия, Иран и Китай хотят выдавить США

0:54
Мир

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс высказала мнение, что Россия, Китай и Иран сформировали союз с целью подорвать позиции Соединенных Штатов на мировой арене.

Угроза гегемони: в Америке заявили, что Россия, Иран и Китай хотят выдавить США
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

В интервью телеканалу Fox News Райс подчеркнула, что эти страны стремятся создать для США максимально неблагоприятные условия и оттеснить страну от лидерства в международных делах. Она отметила, что Иран несет ответственность за гибель американских граждан, а Китай продолжает наращивать свою военную и экономическую мощь.

Райс также подчеркнула, что существуют многочисленные угрозы для безопасности и интересов США, и что Вашингтону необходимо быть готовым к ответным действиям. По ее мнению, тройственный союз России, Китая и Ирана представляет собой значительную опасность для лидерства США в мире.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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