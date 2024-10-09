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Тяжелейший опыт: Столтенберг назвал переговоры по поставкам вооружений Украина самыми сложными

1:31
Мир

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что самыми трудными переговорами во время его пребывания на посту были безуспешные попытки убедить союзников увеличить поставки оружия Украине до 2022 года.

Тяжелейший опыт: Столтенберг назвал переговоры по поставкам вооружений Украина самыми сложными
Фото: norden.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

В ходе интервью с журналистом издания Politico Столтенберг поделился, что наиболее сложные дискуссии произошли в период с 2014 по 2022 год. Он выразил сожаление, что если бы западные страны поставили Украине часть того вооружения, которое они начали поставлять после 2022 года, возможно, войны можно было бы избежать.

Столтенберг недавно передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Между тем, Россия продолжает критиковать поставки вооружений Украине, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в него напрямую. Российские власти заявляют, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Кроме того, Москва обвиняет США и НАТО в прямом участии в конфликте, в том числе через поставки оружия и подготовку кадров на территории других стран. В Кремле уверены, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.

Уточнения

Йенс Сто́лтенберг — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (2014—2024).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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