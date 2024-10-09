Отказ от щита: Трамп заявил, что РФ и США были близки к отказу от ядерного оружия

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В ходе интервью для YouTube-канала Flagrant бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в период его правления, Вашингтон, Москва и Пекин были на пороге достижения соглашения о полном отказе от ядерного вооружения. Политик подчеркнул, что такое соглашение стало бы значимым шагом к мировому миру и безопасности.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Трамп уточнил, что предполагаемое соглашение могло бы затем распространиться и на другие государства, углубляя глобальные усилия по денуклеаризации. Он поделился, что ядерное оружие, по его мнению, излишне мощное и его наличие в мире чрезмерно.

В апреле 2023 года Трамп также упомянул, что вел обсуждения по этой теме с Владимиром Путиным, который якобы отнесся к идее положительно. По словам Трампа, как Россия, так и Китай были настроены на отказ от своих ядерных арсеналов в рамках предлагаемой инициативы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

