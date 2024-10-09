Окончание визита: рабочая поездка Лукашенко в России подошла к концу

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Рабочий визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Россию подошел к концу, как сообщает информационное агентство Белта. Президент Белоруссии прибыл в Москву 7 октября, и уже вечером в понедельник он участвовал в ужине с лидерами стран Содружества Независимых Государств.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

На следующий день, 8 октября, Лукашенко присутствовал на саммите СНГ.

В ходе визита также прошла встреча между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Обсуждения проходили как в узком формате, так и с участием делегаций обеих стран. Помимо переговоров, состоялась торжественная церемония, во время которой Александр Лукашенко был награжден высшей государственной наградой Российской Федерации — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии.

