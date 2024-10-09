Последствия будут ужасными: в США предупредили, что стоит ждать от урагана Милтон

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С приближением урагана "Милтон" к американскому штату Флорида, губернатор Рон Десантис настоятельно рекомендовал жителям региона искать убежище, предостерегая о возможных жертвах среди тех, кто решит остаться в своих домах.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

В ходе средней пресс-конференции, он акцентировал внимание на серьезной угрозе для жизни и заявил, что избежать жертв среди тех, кто игнорирует предупреждения, практически невозможно.

Десантис объяснил, что те, кто принимает решение не покидать свои дома, рискуют оказаться в экстремально опасной ситуации, несмотря на готовность властей проводить спасательные операции. Он дополнил, что ураган навлечет значительные разрушения и создаст множество опасностей для жизни, включая уничтожение жилья.

Геологическая служба США ранее предупредила о потенциальных изменениях в береговой линии штата из-за эрозии и затопления прибрежных зон. Национальный центр по наблюдению за ураганами подтвердил, что максимальная скорость ветра в урагане "Милтон" достигает 250 километров в час, и ожидается, что он будет представлять чрезвычайную угрозу при достижении побережья Флориды вечером в среду. При этом во многих местах вдоль побережья уровень воды может подняться на 4,5 метра, а также возможно возникновение торнадо в центральных и южных районах штата.

Президент США Джо Байден 7 октября объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с приближением урагана и распорядился оказать местным властям федеральную поддержку. Ожидается, что ураган достигнет побережья штата в среду или в первой половине четверга, принеся с собой разрушительные волны высотой более трех метров, особенно угрожая западному побережью, включая район залива Тампа.

Уточнения

Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

